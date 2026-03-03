Los estudiantes con medalla en las olimpiadas nacionales de FP: «Es un orgullo representar a Galicia y dejarla en lo más alto»
REDACCIÓN / LA VOZ
Los representantes gallegos consiguieron dos distinciones de oro, dos de plata y tres de bronce04 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Fue una buena experiencia. Viajas, conoces gente y vives aventuras nuevas. En las pruebas estaba tranquilo, fui con calma», comenta con serenidad Héctor Sánchez, estudiante del 2.º curso de automoción en el CIFP Politécnico de