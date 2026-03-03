La salud de más de 16.000 gallegos está monitorizada a distancia por el Sergas

José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

Imagen del búnker digital del Gaiás, donde cada día se procesan millones de datos confidenciales de los gallegos. El control es máximo para evitar filtraciones de información. PACO RODRÍGUEZ

Cada día se transmiten medio millón de datos sanitarios con la evolución y el estado de los pacientes

04 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Más de 16.000 gallegos viven monitorizados por especialistas del Servicio Galego de Salud (Sergas) mediante la tecnología más avanzada que existe. Son pacientes cuya salud está en juego y dependen de dispositivos electrónicos que vigilan

