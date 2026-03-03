La salud de más de 16.000 gallegos está monitorizada a distancia por el Sergas

Imagen del búnker digital del Gaiás, donde cada día se procesan millones de datos confidenciales de los gallegos. El control es máximo para evitar filtraciones de información. PACO RODRÍGUEZ

Más de 16.000 gallegos viven monitorizados por especialistas del Servicio Galego de Salud (Sergas) mediante la tecnología más avanzada que existe. Son pacientes cuya salud está en juego y dependen de dispositivos electrónicos que vigilan