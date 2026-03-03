La salud de más de 16.000 gallegos está monitorizada a distancia por el Sergas
Cada día se transmiten medio millón de datos sanitarios con la evolución y el estado de los pacientes04 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Más de 16.000 gallegos viven monitorizados por especialistas del Servicio Galego de Salud (Sergas) mediante la tecnología más avanzada que existe. Son pacientes cuya salud está en juego y dependen de dispositivos electrónicos que vigilan