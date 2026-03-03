Rueda esixe á UE en Bruxelas reforzar as salvagardas do pacto Mercosur
GALICIA
O comisario de Agricultura, Christophe Hansen, accedeu a reforzar as inspeccións03 mar 2026 . Actualizado a las 21:04 h.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, comezou este martes a súa visita institucional a Bruxelas cun encontro co comisario de Agricultura, o luxemburgués Christophe Hansen. A reunión serviu para trasladar a posición do Goberno galego sobre o acordo comercial da Unión Europea con Mercosur e o futuro das políticas agraria e pesqueira. Na axenda tamén se inclúe a súa participación no pleno do Comité Europeo das Rexións (CdR), que esta semana debate a visión das cidades e rexións sobre o novo orzamento da UE.
Rueda trasladoulle a Hansen a proposta común do Executivo galego e as asociacións Asaga e Unións Agrarias, que amosan as preocupacións do sector polas desvantaxes dos agricultores galegos e europeos fronte á menor regulación dos seus homólogos americanos. A Xunta valora as salvagardas aprobadas polo Parlamento Europeo no seu pleno de febreiro. O presidente insistiu na necesidade dunha «estrita observancia das cláusulas de salvagarda que aseguren que a agricultura e a gandería non vaian sufrir ningún prexuízo». Iso inclúe tanto os controis de orixe, nos países de Mercosur, como os de fronteira onde se van comercializar, na UE. Rueda afirmou que o comisario se comprometeu a reforzar as inspeccións europeass.
Rueda reafirmou o seu compromiso para aumentar as inspeccións competencia da Xunta, como consumo ou saúde pública. «Unha vez entre en vigor, temos que estar preparados para que non supoña ningún prexuízo e, se ocorre, se actúe inmediatamente e de xeito eficaz». Ademais, Hansen aceptou a invitación da Xunta para visitar Galicia e ver, de primeira man, a situación do sector agrario.
Na reunión tamén estivo sobre a mesa o futuro da PAC no vindeiro Marco Financeiro Plurianual 2028-2034. O titular do Goberno galego fixo dúas peticións: manter a partida orzamentaria da política agraria e retirar a proposta dun reparto centralizado.
Sobre a primeira cuestión, hai optimismo polo mantemento para España, como mínimo, do 95 % dos fondos actuais. Queda pendente o cofinanciamento d os Estados membros.
Respecto á segunda, Rueda defendeu o reparto actualdescentralizado. Tamén eloxiou a execución autonómica actual da PAC fronte ao modelo dos fondos Next Generation, que segundo el quedarán sen asignar arredor dun 30 %. «Somos as comunidades as que coñecemos o terreo, levamos anos facéndoo e estamos ao carón dos problemas do día a día», explicou. Tamén se amosou en contra da diferenciación entre rexións máis ou menos afectadas polo cambio climático «porque todos o estamos», e expresou o seu temor por posibles beneficios para os terreos de grande extensión, habituais no sur da Península pero mínimos no norte.
Sobre o futuro da política pesqueira, esta non estivo no diálogo co comisario de Agricultura por non ser da súa competencia, pero lembrou os encontros mantidos co comisario de Pesca, Kostas Kadis. «Os fondos pesqueiros son igual de importantes, especialmente nunha das potencias pesqueiras en Europa como é Galicia».