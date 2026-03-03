El PP veta la propuesta de BNG para el puesto de adjunto a la valedora do pobo

Alberto Pazos (PP) y Olalla Rodil (BNG). PACO RODRÍGUEZ

El PP ha anunciado este mediodía en el Parlamento gallego su rechazo a que Fernando de Abel Vilela, profesor de Derecho Administrativo y miembro de la junta directiva de Adega -organización ecologista del nacionalismo gallego-, sea la persona que ocupe el cargo de adjunto a la valedora do pobo, propuesta que correspondía a los nacionalistas, una vez que estos habían aceptado a María Dolores Fernández Galiño para renovar como número uno de la institución encargada de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad. Los populares gallegos entienden que no han roto ningún acuerdo, puesto que fue el Bloque el que pidió un tiempo para formalizar su propuesta, sin poner sobre la mesa el nombre al inicio de las negociaciones. La propuesta nacionalista llegó a registrarse en el Parlamento el pasado jueves, pero tuvo que ser retirada por un «erro técnico», según confirmaron desde el Bloque. El plazo para presentar al candidato expiraba este martes.

Ha sido esta misma mañana cuando el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, ha comunicado a la viceportavoz del Bloque, Olalla Rodil, su rechazo a esta propuesta. «Imos rexeitar esta candidatura por motivos obvios, porque é un perfil que ten máis que ver co activismo que coa institucionalidade; hai un acordo entre todos para preservar a institucionalidade. Entendo que a proposta de valedora foi a idónea e nós traballamos para ese consenso, pero esta é unha proposta unilateral alonxada do consenso», ha asegurado Pazos, quien ha insistido en que el PP tiene la mano tendida al Bloque para negociar y volver a la senda del diálogo. A diferencia de lo que sucede con la valedora, el nombramiento del puesto de adjunto requiere una mayoría simple y no tres quintas partes de la Cámara (45 de 75 diputados). Es decir, el PP necesitaba al Bloque para nombrar a Fernández Galiño, pero no a su adjunto. A pesar de todo, Pazos ha apostado por el consenso para completar la estructura de la valedora, salvo que esa situación se prolongue en el tiempo.

Preguntado sobre si la exdiputada del PSdeG María Xosé Porteiro (adjunta anterior y que ya ha cesado en el cargo) cumplía los requisitos de institucionalidad e imparcialidad que ahora exige el PP, Pazos ha insistido en que entonces no era él el portavoz del PP en aquellas negociaciones. El grupo mayoritario de la Cámara, entonces liderado por Pedro Puy, acabó dando el visto bueno a la propuesta de los socialistas. Desde las filas populares entienden que, aunque Fernando de Abel Vilela dimita de sus cargos en Adega (a lo que estaría obligado por ser causa de incompatibilidad), no va a ser una figura imparcial. El brazo ecologista del Bloque, según los populares, ha tenido un papel muy activo en cuestiones como el proyecto de Altri, la energía eólica o la eólica marina.

Sin embargo, no parece que el Bloque vaya a modificar su posición. La viceportavoz, Olalla Rodil, ha mostrado esta mañana su sorpresa al entender que el PP ha incumplido el pacto según el cual le correspondía a los nacionalistas el nombramiento del número dos de la institución. «Estamos diante dun feito inaudito, porque supón romper os acordos e a institucionalidade que viña funcionando. Somos serios e rigurosos e presentamos un candidato cunha folla de servizos intachable; que reflexione e recapacite o PP, porque non imos aceptar vetos políticos», ha asegurado la diputada.