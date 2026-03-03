Particulares y organizaciones ya pueden hacer aportaciones a la futura ley gallega de infancia y adolescencia

Niñas en un parque en una foto de archivo PEPA LOSADA

Particulares, asociaciones, colegios profesionales y otras organizaciones ya pueden hacer sus aportaciones para la que será la nueva ley gallega de infancia y adolescencia. La Xunta ha abierto este martes la consulta pública previa a la redacción de esta norma autonómica que, según se anunció el lunes, pretende elaborar y aprobar en el segundo trimestre de este mismo año.

Desde este día 3 y hasta el próximo 17 de marzo, colectivos y personas a título individual pueden remitir sus propuestas, exclusivamente por vía electrónica, a través de un formulario habilitado en el Portal de Transparencia e Goberno Aberto.

Esta consulta pública es un paso previo a la redacción del anteproyecto de la nueva ley, que busca ser la primera específica en el ámbito de la infancia y la adolescencia en Galicia y pretende agrupar novedades y cambios legislativos relacionados con este colectivo incluidos en otras leyes, como la de apoyo a la familia del 2011 o la de impulso demográfico del 2021. Con todo, también aspira a introducir cambios tan importantes como dar prioridad a las familias acogedoras si el menor del que cuidan opta a ser adoptado. Hasta el momento, ese tránsito de hogar acogedor a adoptante es inviable.

Según la Consellería de Política Social, el anteproyecto de ley debe servir, precisamente, para potenciar el acogimiento familiar como «fórmula prioritaria de protección dun neno ou adolescente cando non poida vivir coa súa familia». Otras de las novedades previstas serían la creación de un registro de familias acogedoras y adoptivas, la regulación de los tipos de medidas de protección a la infancia o la mejora de la coordinación de las administraciones que trabajan en esta materia.

La Xunta también afirma que su intención es que el proceso de consulta de la nueva norma sea muy participativo, «como primeiro paso para que o futuro texto lexislativo acade o maior consenso posible».