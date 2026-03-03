El BNG acusa al PP y a la Xunta de estar detrás de la cancelación de la reunión de Pontón en Bruselas con el comisario de Agricultura

Ana Pontón, este miércoles en el Parlamento. PACO RODRÍGUEZ

El BNG ha denunciado públicamente este martes un hecho que califica de extrema gravedad: la presión del Partido Popular y del gobierno de Rueda para cancelar la reunión prevista para este martes en Bruselas con el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, encuentro que, según explican los nacionalistas, estaba cerrado y confirmado desde lo pasado 13 de febrero en la sede de la Comisión Europea. Tal y como relata el Bloque, después de que este pasado domingo el BNG hiciese púbico en comunicado de prensa esa reunión entre la líder nacionalista y el comisario popular, en la que también iba a tomar parte a eurodiputada Ana Miranda, el gabinete de Hansen trasladó en un correo electrónico —emitido a las 15.30 del domingo— la cancelación de la reunión, alegando un cambio «inesperado» en la agenda del titular de Agricultura.

Para el BNG, ese cambio inesperado no es otra cosa más que las presiones del Partido Popular y de la Xunta, demuestra el talante antidemocrático del PP. «Rueda non pode soportar que se visualice que o BNG faga o que el non fai: defender ao sector agrogandeiro galego ameazado polo acordo da Unión Europea con Mercosur», ha lamentado la portavoz nacional desde Bruselas, donde también se encuentra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Pontón explicó que la producción en los Países del Mercosur se hace con estándares ambientales, sanitarios y de bienestar animal menos estrictos que los que se aplican a nuestros productores y eso supone ventajas a la hora de competir, porque tienen menos costes lo que les permite abaratar precios. Y en una Galicia en la que predominan explotaciones de tamaño medio, ha advertido la líder nacionalista, una caída del precio puede suponer la diferencia entre viabilidad o cierre.

El BNG ha anunciado que su líder va a seguir con su agenda en Bruselas para defender los intereses de los gallegos y de las gallegas «por moito que lle pese ao Partido Popular», con una serie de encuentros de trabajo con eurodiputados de los grupos políticos de la izquierda, -Bloco de Izquierdas de Portugal, Sinn Féin o HALE, empezando por con una reunión con la eurodiputada Saskia Bricmont del Grupo Verdes/HALE. Según explica el Bloque, una de las ponentes y voces más destacadas a la hora de promover la impugnación del pacto Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerarlo contrario a los tratados. Agenda que continuará mañana en Bruselas, con la financiación y la gestión de los fondos de cohesión como principal asunto para Galicia, en un momento en que se está negociando el Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Pontón también aprovechó su primera jornada en el Parlamento Europeo para lamentar el «vergoñento» papel que está jugando la Unión Europea ante el ataque ilegal de Trump-Netanyahu contra Irán, «unha acción bélica ilegal que ya costó la vida de cientos de personas y que Bruselas ni siquera es capaz de condenar».