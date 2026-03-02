La Xunta pide al Gobierno «unha vía áxil» para homologar títulos de universidades extranjeras

Reunión entre Xunta, universidades y Gobierno para avanzar en la homologación de títulos de universidades extranjeras XOÁN REY | EFE

Los conselleiros de Emprego y Educación se reunieron esta tarde por videoconferencia con el secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para avanzar en una vía específica de homologación de titulaciones universitarias dirigida a personas beneficiarias de las Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior (BEME) con la que garantizar su acceso a puestos de trabajo acordes a su formación. En la reunión, en la que participaron también los rectores de las universidades de Santiago, Vigo y A Coruña, los conselleiros José González y Román Rodríguez insistieron en la necesidad de un procedimiento ágil —coordinado entre Xunta, universidades y ministerio— que pueda beneficiar a cualquier persona extranjera con residencia legal que necesite una homologación formativa para ejercer.

Hablaron del tiempo de espera de entre tres y cinco años para que se les reconozca un título imprescindible para trabajar en áreas claves como la tecnológica, la sanitaria, la educativa, los servicios sociales o la investigación. Apostando por reducir la burocracia, unificar criterios y garantizar la seguridad jurídica según marcan las recomendaciones europeas, los conselleiros pidieron «un calendario para revisar e actualizar o sistema de homologación específico para persoas beneficiarias das bolsas BEME, a creación dunha unidade de coordinación coa Xunta para casos prioritarios e a participación das universidades galegas nun piloto nacional de avaliación áxil».

José González y Román Rodríguez destacaron que la Xunta ha diseñado una hoja de ruta para sumar talento, pero que no puede llevarla a cabo por completo sin la implicación del Gobierno central en cuestiones de su competencia, como la que abordaron esta tarde. Los conselleiros aprovecharon el encuentro, en el que también participaron el secretario xeral de Universidades de la Xunta, José Alberto Díez, y de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, para recordar otras demandas pendientes al Ejecutivo central, como el traspaso de las competencias de las autorizaciones iniciales de trabajo de las personas procedentes de otros países o la actualización del catálogo de puestos de difícil cobertura por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).