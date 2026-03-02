Sorprenden a un aspirante al mir en Santiago copiando con gafas y reloj inteligentes

Aspirantes al mir, el 24 de enero en Santiago antes de la prueba XOAN A. SOLER

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que el pasado 24 de enero un aspirante al mir fue sorprendido con gafas y reloj inteligentes cuando realizaba el examen en Santiago, dispositivos no autorizados según la normativa. Los interventores se dieron cuenta de que el joven estaba copiando, así que le retiraron ambos objetos y le permitieron terminar la prueba escrita, calificándolo con un 0. Esta confirmación coincide con la polémica sobre las irregularidades y falta de seguridad durante las pruebas de acceso a la formación especializada. Según alertaban los aspirantes, el examen fue «un completo caos» al faltar vocales, no haber inhibidores de frecuencia y poder usar móviles e internet. Sanidad asegura que la de Santiago es la única incidencia relacionada con el examen, según las actas remitidas por las 25 aulas de las distintas comunidades.

La Asociación MIR España ha pedido al ministerio una auditoría para investigar lo que considera una falta de medidas de seguridad durante el examen del 2026. Su presidente, Jesús Arzúa Moya, explicó a Efe que no quieren poner el foco sobre nadie en concreto, pero asegura que les consta, por los múltiples testimonios recibidos, que durante la prueba de este año se ha copiado con el móvil, en muchas sedes no había vocales experimentados y se han cometido múltiples irregularidades. Incluso se ha constatado algún caso de gafas de inteligencia artificial, aseguró, «y podría haber muchos más».

Afirma que desde el 2025 se ha roto el patrón y ya el año pasado se dieron «casos llamativos de médicos» que se situaban en el top 10 del examen, pero sus expedientes académicos estaban por debajo del 8. Esta vez, señala, ha ocurrido lo mismo y los cuatro primeros aspirantes están por debajo de esa nota: «Este año, la número uno del mir tiene un expediente por debajo del 6,5; en el 2025, la mejor puntuación de un médico con esa nota de expediente supuso en el mir el puesto 1.458; y en 2024, el 1.374 y así sucesivamente».

La número uno del mir de este año, Bianca Ciobanu, que consiguió una puntuación récord de 188 sobre 200, se mostró a favor de esta investigación y de todas las que se consideren pertinentes. Defiende que su nota es totalmente transparente y niega haber usado gafas de inteligencia artificial ni haberse ausentado durante el examen para ir al baño.

La petición de esta auditoría de la asociación se suma a otra solicitada a mediados de febrero debido a incidencias técnicas en la inscripción del examen, incumplimiento de plazos y medidas de última hora, a lo que se suma la dimisión en bloque del comité de expertos del mir tras la modificación de condiciones para la elaboración del examen. A eso se unen, dice el presidente de la asociación, las incidencias masivas planteadas por más de 5.000 aspirantes por errores en el baremo académico y que han supuesto entre 1.000 y 1.500 recursos. También lamentan que este año haya habido un «incumplimiento flagrante de las normas» e incluso gente que no estaba admitida en el examen que finalmente pudo hacerlo.

El Ministerio de Sanidad informó el pasado viernes de que el 99,19 % de las personas que se presentaron a las pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada superaron el examen, lo que se traduce en un total de 30.170 aspirantes, según la relación provisional de resultados, ya que los definitivos se conocerán a final de mes.

La Asociación MIR España se reunirá con el director general de Ordenación Profesional, Miguel Ángel Máñez, para trasladar la necesidad de mejoras en el proceso mir, «tanto en los aspectos administrativos como en el refuerzo de las garantías de equidad, transparencia y seguridad del examen». Para ello, presentarán un informe técnico que recogerá esos aspectos susceptibles de mejora, elaborado a partir de los testimonios y comunicaciones recibidas. En todo caso, confirman que no han solicitado «en ningún caso la repetición del examen MIR, al considerar que ello generaría un perjuicio mayor para el conjunto de aspirantes».