La satisfacción ciudadana con la sanidad gallega cae al aprobado raso
SANTIAGO
Los mayores de 65 años, los usuarios más asiduos, valoran mejor el servicio. La atención hospitalaria tiene mejor nota que primaria. Los votantes del PPdeG dan un bien al sistema y los del BNG y el PSdeG lo suspenden02 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema sanitario público en Galicia está en su punto más bajo de los últimos siete años, aunque alcanza el aprobado justo, según una encuesta del Instituto