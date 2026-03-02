Rueda reivindica el aprobado de la sanidad, pero admite que los usuarios tienen motivo de queja

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Xoán A. Soler

Alfonso Rueda admitió que la caída de satisfacción de los gallegos con el sistema de salud público detectada por la última encuesta de Sondaxe es «lóxica». Señaló, refiriéndose de forma indirecta a las huelgas, que se están «suspendendo actuacións médicas», por lo que es «lóxico que os usuarios pensen que todo podía ir mellor». Pero el presidente de la Xunta también reivindicó que la opinión general «segue a ser a de aprobado da sanidade pública de Galicia». Es un 5 raso, según Sondaxe, cuando en el 2019 la nota era de 6,1.

A la vista de esos datos, Rueda desechó la «visión catastrofista» que a su juicio está transmitiendo la oposición de forma «bastante inxusta», e insistió en el compromiso de su gobierno de trabajar para «seguir mellorando» el servicio que presta.

La comparecencia del presidente se produjo tras la reunión semanal del Consello de la Xunta y estuvo marcada por las preguntas sobre la salud del sistema sanitario público.

Las nuevas movilizaciones

Sobre la huelga indefinida de los médicos de primaria convocada en solitario por el sindicato O’Mega, Rueda insistió en que el Ejecutivo hará «todo o que estea nas súas mans» para evitar paros sanitarios, pero en ese caso recordó que la convoca una sola central que «non se quixo adherir ao plan de medidas que se está a implantar para mellorar a atención primaria».

Ese proyecto sí fue aceptado por otras cinco centrales, y Rueda manifestó su deseo de que el sindicato se acabe sumando.

Rueda recordó que el seguimiento del paro «está por debaixo do 6 %». Afirmó que se intentará recuperar la actividad atrasada y reconoció que su efecto «non é ni moito menos desexable» porque se suma al de anteriores movilizaciones.

Añadió que esa huelga de médicos es «en sentido máis maioritario» contra el estatuto marco que propone el Ministerio de Sanidad, no contra las políticas impulsadas por la Administración autonómica. Ese hecho, denunció, no suele ser mencionado por «os que se manifestan contra a sanidade en Galicia», que no hacen referencia al proyecto del ministerio. Consideró que eso muestra la existencia de un «sesgo» en «certas manifestacións sobre a sanidade».