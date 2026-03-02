Reducido a quince días el plazo para la toma de posesión de los seleccionados en los procesos de estabilización del servicio antiincendios gallego

Personal del servicio antiincendios de la Xunta actuando en un incendio en A Pobra en agosto ALBERTO LÓPEZ

La Xunta ha declarado la urgencia y reducido los plazos en los procesos selectivos para distintos cuerpos, escalas y categorías del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales. Así el plazo de un mes para la toma de posesión pasa a ser de quince días naturales.

La medida afecta a los procesos selectivos extraordinarios de estabilización convocados en diciembre del 2022, incluyendo puesto como bombero forestal, conductor de autobomba, emisorista o jefe de brigada, entre otros.

La resolución de la Consellería de Facenda e Administración Pública aparecida en el DOG de este lunes justifica esta «axilización de trámites administrativos» señalando que se pretende que los aspirantes que superen los citados procesos selectivos puedan incorporarse a la próxima campaña de alto riesgo de incendios.

«O persoal adscrito aos grupos, escalas e categorías propias do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais resulta un elemento significativo do cadro de persoal na organización da campaña de defensa contra incendios», remarca el texto.