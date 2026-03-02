Pontón exige a la Xunta más recursos sanitarios para evitar la huelga

Lavandeira jr | EFE

La portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, ha defendido este lunes que si la Xunta realmente quiere evitar la huelga en el sistema sanitario gallego lo que debe hacer es «abandonar a soberbia e a propaganda» y «poñer enriba da mesa os recursos necesarios» para mejorar la situación que viven los profesionales. Los médicos y facultativos de los centros de atención primaria de Galicia inician este lunes una huelga indefinida después de que el sindicato O'Mega y la Administración autonómica no llegaran a un acuerdo para desconvocarla el pasado viernes, pero Pontón ha recordado que hay otras jornadas de luchas convocadas por otras centrales sindicales contra el deterioro del sistema. Para Pontón, las protestas convocadas evidencian «o desastre» al que el PPdeG en la Xunta está llevando a la sanidad pública debido al recorte presupuestario en atención primaria, lo que ha provocado, a su entender, un «deterioro brutal» en todo el sistema.

La líder del Bloque también ha puesto el foco en «toda a precariedade» que, según ha denunciado, padecen los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario. Por este motivo, desde el BNG instan a un cambio de modelo que permita mejoras para pacientes y trabajadores, por lo que emplaza a la Consellería de Sanidade a «escoitar, coidar e atender» a los profesionales, que son «a base del sistema sanitario galego».

La portavoz nacionalista también ha aprovechado esta mañana la presentación de la campaña del 8-M, que se celebra el próximo domingo, para afear a Alfonso Rueda los incumplimientos en materia de política de igualdad. Bajo el lema Mulleres á fronte, el Bloque quiere apelar a la urgente necesidad del combatir el negacionismo machista. Pontón ha propuesto un servicio público de cuidado de menores a domicilio, ampliar las escuelas infantiles, acabar con la precariedad en la Xunta y la creación de un Instituto de Mulleres. Pontón ha vuelto a criticar el proceder de la Xunta con el exconselleiro Alfonso Villares, cuando el Gobierno gallego cerró filas con una persona denunciada por una presunta agresión sexual.

Contexto internacional

La portavoz nacional del Bloque ha rechazado los ataques unilaterales de Estados Unidos e Israel a Irán, que «están provocando dano e morte». Pontón ha asegurado que detrás de esta actuación «non hai ningunha acción que defenda nin a democracia, nin as mulleres, nin ningún tipo de valor ou avance social, porque o único que lle interesa ao presidente norteamericano é o control dos recursos petroleiros que hai nesa zona».