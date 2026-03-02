El BNG vuelve a reclamar la implantación de las cercanías ferroviarias en Galicia

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

El BNG ha vuelto a demandar este lunes la aceleración de la implantación del servicio de cercanías en Galicia; iniciativa que cuenta con el respaldo del Congreso de los Diputados desde el pasado año.

Así lo ha reclamado el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, que acompañado por el portavoz municipal del BNG en Teo, Eloi Devesa, y otros cargos institucionales y orgánicos de la comarca, ha denunciado la situación «insostible» del servicio ferroviario convencional en Galicia, destacando la suspensión del tráfico en parte del eje atlántico durante algunas jornadas de borrascas el pasado mes.

Para el BNG, estas incidencias evidencian la necesidad urgente de dotar a la Galicia de un verdadero servicio de tren de cercanías que vertebre el territorio, conecte las comarcas y ofrezca frecuencias suficientes y precios accesibles.

«O Goberno do Estado debe cumprir co acordado co BNG porque Galicia segue sen un servizo de tren de proximidade que permita reforzar as conexións entre cidades e vilas, reducir o uso do vehículo privado e avanzar cara un modelo de mobilidade sustentable», ha recordado el diputado.

Rego demandó un compromiso firme del Ejecutivo central para incrementar los servicios ferroviarios, recuperar y reforzar las frecuencias suprimidas en los últimos años y establecer un calendario concreto para la implantación del servicio de cercanías en Galicia.

En esta línea, el BNG registró la semana pasada una batería de iniciativas para exigir explicaciones por la supresión de los servicios ferroviarios en tramos del eje atlántico en varias ocasiones el mes pasado, una decisión que provocó graves perjuicios a las personas usuarias.

Rego ha tildado de «inadmisible» que a día de hoy aún se desconozcan las causas concretas del cierre y ha criticado que la única respuesta de Renfe y ADIF ante episodios de lluvias intensas sea la paralización de la línea, sin ofrecer alternativas fiables ni información clara a la ciudadanía.

En este sentido, el BNG exige la restitución inmediata de servicios suprimidos, junto con la puesta en marcha de un plan de mantenimiento exhaustivo de las infraestructuras ferroviarias y una revisión periódica de vías y taludes que permita garantizar la circulación también en condiciones meteorológicas adversas. «O que falla non é o tempo, é a falta de investimento e planificación», ha zanjado Rego.