La mitad de los pisos turísticos no podrán anunciarse en las plataformas desde este martes

Jorge Noya
Jorge Noya REDACCIÓN / LA VOZ

Candados para pisos turísticos.
Candados para pisos turísticos.

Hoy lunes termina el plazo para pedir el código obligatorio, que tienen 11.442 viviendas. El resto tendrán que optar por ofrecerse en las inmobiliarias

02 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Aunque no se puede comparar la situación con la que se vivió en verano, las sucursales en Galicia del Colegio de Registradores no dan abasto estos días. El teléfono no deja de sonar y las

