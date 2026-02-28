Un millar de personas exigen en Santiago una educación inclusiva real

La marcha partió de la Alameda compostelana, hasta llegar a Praterías Paco Rodríguez

El colegio San Clemente de Caldas de Reis es un referente en atención a la diversidad. No lo dice la consellería, sino los padres, con la presidenta del ANPA a la cabeza, Vanesa Aboi. Por eso, pancarta en mano, acudieron esta mañana a la manifestación convocada por la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público en Santiago. Quieren que esta inclusión sea real en todos los centros: «No noso caso este curso quitáronnos un aula de infantil e fixeron un agrupamento, pero nesta ocasión vimos apoiar a diversidade, é unha prioridade». Con ellos, en torno a un millar de personas salieron a media mañana de la Alameda compostelana para finalizar la marcha en la praza de Praterías.

Esa es la reivindicación del CEIP San Xoán de Filgueira de Ferrol, en donde el 75 % del alumnado está en situación de vulnerabilidad en palabras de su directora, Sandra Sieiro, ya que hay muchas familias inmigrantes y menores con distintas problemáticas, «sempre houbo loita para ter máis profesorado porque o do catálogo é insuficente, pero este curso fáltanos un especialista de pedagoxía terapéutica (PT), o argumento que nos dan é que temos un PT preferente, pero é para atender unhas necesidades en concreto».

Una educación realmente inclusiva es el leit motiv de esta protesta para garantizar que la enseñanza pública siga siendo el principal mecanismo de equidad social. Laura Arroxo, secretaria nacional de CIG-Ensino, señalaba este como uno de los principales problemas, «precisamos políticas que atendan aos nenos con necesidades educativas especiais, porque cando deixamos de atendelos repercute en todo o alumnado». El catálogo de profesorado, del año 2007, no responde a las demandas actuales, «estamos vendo nos últimos anos un déficit na atención á diversidade porque o sistema educativo mudou moito», señala.

Anpas Galegas apoyó esta marcha y su presidenta, Isabel Calvete, defendió el respaldo a la movilización porque «era o momento de saír, non nos podemos permitir que ningún neno ou nena quede atrás». Cientos de personas secundaron esta manifestación en la que no faltaron cabezudos, música y las clásicas consignas en alusión al presidente de la Xunta o al conselleiro de Educación.