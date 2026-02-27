Rueda viajará a Bruselas con el foco en Mercosur y los fondos para pesca y agricultura

El presidente, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras el Consello de la Xunta. PACO RODRÍGUEZ

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó ayer que viajará a Bruselas la semana que viene con la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y estarán concentrados tanto en la defensa de los fondos para agricultura y pesca en el nuevo período presupuestario europeo como en la aplicación provisional del acuerdo comercial europeo con Mercosur en el foco.

«Seremos especialmente esixentes», dijo el presidente de la Xunta sobre el acuerdo comercial con Mercosur. Paralelamente, en relación a la relevancia de los fondos europeos para el sector primario, Rueda explicó que en Galicia «temos exemplos perfectos dos beneficios que trae empregar ese diñeiro ben e de como se pode incidir na modernización e no aumento de rendibilidade e da produtividade das explotacións».

Por otro lado, Rueda hizo especial hincapié en que Galicia es líder en el sector lácteo: produce el 42 % de la leche de España y, además, actualmente transforma el 75 % de lo que se produce aquí. En este sentido, el presidente remarcó que «as cooperativas en Galicia son fundamentais. Especialmente no Medio Rural».