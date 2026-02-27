El primer teléfono de atención a la soledad de Galicia recibió veinte llamadas al día
REDACCIÓN / LA VOZ
Dos de cada tres personas atendidas estaban en una situación de riesgo psicosocial. El servicio funciona como una puerta de entrada para conectar con el entorno28 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los trabajadores de Cruz Roja tienen el reto de acompañar a quienes no se atreven de primeras a decir que están solos. O a quienes sí y no encuentran alivio. Lo hacen por teléfono, desde