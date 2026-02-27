El mantenimiento de las infraestructuras no llega al aprobado para los gallegos
El grado de mantenimiento de las infraestructuras de transporte no pasa del aprobado a ojos de los ciudadanos gallegos, que se muestran claramente insatisfechos con el grado de conservación que presentan las autovías y, sobre