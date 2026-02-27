El mantenimiento de las infraestructuras no llega al aprobado para los gallegos

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

En Xinzo de Limia, los baches que reciben a los conductores en el enlace de la carretera N-525 con la autovía A-52, donde el firme acumula desperfectos por las fuertes lluvias. SANTI M. AMIL

Las principales preocupaciones se centran en las carreteras convencionales y la red ferroviaria, según un barómetro de Sondaxe realizado entre el 12 y el 25 de febrero

27 feb 2026 . Actualizado a las 20:34 h.

El grado de mantenimiento de las infraestructuras de transporte no pasa del aprobado a ojos de los ciudadanos gallegos, que se muestran claramente insatisfechos con el grado de conservación que presentan las autovías y, sobre

