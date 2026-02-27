Ana Pontón reivindica el papel del BNG para poner a Galicia en la agenda del Estado

De izquierda a derecha: Luis Seara, Néstor Rego, Ana Pontón y Carme da Silva BNG

La portavoz nacional, Ana Pontón, reivindicó en Ourense al BNG como «a forza política que pon a Galiza na axenda do Estado» y la que garantiza «a defensa dos intereses dos galegos e das galegas, sexa quen sexa o inquilino da Moncloa». Con la presencia de los representantes del Bloque en el Congreso y en el Senado, Néstor Rego y Carme da Silva, Pontón destacó la importancia de contar con una fuerza «coas mans libres».

En este sentido, Pontón advirtió que lo único que demuestran las fuerzas estatales es su alternancia «na discriminación a comunidade galega», diciendo una cosa cuando están en la oposición y haciendo la contraria cuando están en el gobierno. «A única maneira de cambiar ese guión e facer que Galicia gañe é ter unha forza política coas mans libres, que teña a súa cabeza e o seu corazón na nosa terra e esa forza política é o BNG» incidió, para recalcar a continuación que, en un escenario sin mayorías absolutas en el que cada voto cuenta, la organización nacionalista está utilizando la fuerza que le dieron las urnas para hacer valer los intereses de los gallegos ante el Estado.

Por su parte, Néstor Rego señaló que el BNG «cumpriu con aquilo que se comprometeu: ser a voz da Galiza en Madrid e a ser unha forza que impulsase políticas sociais e que servise de freo ás políticas da dereita ultra e a ultradereita». Además, también destacó los descuentos en la AP-9 y la AP-53 como medida conseguida a través de la negociación.

Por otro lado, Carme da Silva contrapuso la labor en la defensa de los intereses de Galicia del Bloque y el papel en las Cortes del Estado que realiza el Partido Popular. «Votan en contra da igualdade, votan en contra da nosa lingua, votan en contra de que teñamos un tren de proximidade», ejemplificó.