La Xunta ayudará a los concellos de menos de 10.000 habitantes en sus planes contra los incendios forestales

En la imagen, las viviendas de la aldea de Chas, en Oímbra, que se encontraban cercadas por los incendios; más de 300 vecinos de la provincia llegaron a estar confinados. ALEJANDRO CAMBA

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este jueves que la Xunta destinará 330.000 euros a la financiación de los gastos que realicen los municipios con menos de 10.000 habitantes en la elaboración, revisión, e implantación de sus planes de acción municipal (PAM) para el riesgo de incendios forestales y que, además, tengan la obligación de contar con en este documento conforme se determina en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (Peifoga).

Según la orden, se subvencionarán los gastos en los que incurran los ayuntamientos entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 2026 para la elaboración o revisión del PAM para riesgo de incendios. La Xunta informó de que se financiarán los gastos relativos a servicios técnicos profesionales destinados a la elaboración o revisión de estos planes, «incluíndo os custos de implantación. No caso de elaborar o documento con persoal propio do municipio as axudas cobren os custos do persoal na parte proporcional. O importe máximo da axuda será do 75 % do custo total xustificado».

Las solicitudes podrán presentarse a partir del próximo viernes 6 de marzo, de manera obligatoria a través de la sede electrónica de la Xunta.

Los municipios beneficiarios deberán elaborar el documento siguiendo la guía para elaborar el plan para el riesgo de incendios forestales de la Xunta, así como los criterios técnicos comunes que se indiquen en la resolución de concesión de la ayuda «para garantizar la homogeneización e integración de la información en el geoportal de Protección Civil de la Xunta. Ademais, terán que remitir o plan subvencionado á Dirección Xeral de Emerxencias e Interior para homologar por parte da Comisión Galega de Protección Civil, con carácter previo á súa aprobación no Pleno do Concello», detalló el Ejecutivo autonómico.