Suspendido el concurso para adjudicar los nuevos helicópteros del 061

Foto de archivo del helicóptero del 061 en una intervención anterior en A Pobra. MARCOS CREO

El 061 acaba de suspender el plazo de presentación de ofertas para el nuevo contrato del servicio de transporte sanitario urgente aéreo, cuya principal novedad es que incorporará el vuelo nocturno a uno de sus helicópteros. La suspensión se produce tras el recurso presentado en el tribunal contencioso administrativo número 2 de Pontevedra, impugnando determinadas características técnicas del pliego de prescripciones. El órgano de contratación, «aínda sen estar obrigado ao non terse ditado ningunha medida cautelar», ha aplazado el proceso mientras no se resuelva el proceso, para evitar prejuicios o daños económicos mayores en caso de que se estime el recurso.

El plazo para presentar ofertas terminaba el próximo lunes, 2 de marzo, y el aplazamiento se mantendrá hasta que haya una resolución del procedimiento 51/2026 del contencioso administrativo. Con independencia del sentido de este fallo, las empresas que estaban preparando la documentación para este concurso podrán seguir haciéndolo ya que ninguna que cumpliese las condiciones técnicas dejará de hacerlo, porque el recurso critica precisamente el carácter restrictivo de estos requisitos, lo que podría hacer pensar que se elaboraron para un fabricante en concreto. «No caso de que se admitise a pretensión do recorrente podería implicar unha maior concorrencia, nunca menor», sostiene la resolución de la dirección del 061.

El nuevo concurso del 061 se llevó a cabo tras resolver el contrato con la anterior adjudicataria, Eliance, tras numerosos incumplimientos, y cuenta con un importe de más de 55 millones durante un plazo de ocho años. La principal novedad es el vuelo nocturno en una de sus bases, la de Santiago, que pasaría a operar las 24 horas. En concreto, la fase de transición abarca los primeros veinte meses e incluye 850 horas anuales de vuelo efectivo para las dos aeronaves, y otros 76 restantes que incluyen mil horas anuales de vuelo efectivo para las dos, una con horario ininterrumpido, la de Compostela, y otra con base en Ourense (Barbadás) con un horario de doce horas diarias máximas.