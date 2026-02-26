El PSdeG denuncia que la Xunta le puso «unha alfombra vermella a Altri»

Patricia Iglesias, diputada del PSdeG, en una imagen de archivo. Lavandeira jr | EFE

El PSdeG anunció a través de su portavoz en Industria, Patricia Iglesias, que acaba de registrar una pregunta en el Parlamento gallego para exigir a la Xunta que se pronuncie de manera clara y definitiva sobre el proyecto de Altri. Esto viene a raíz de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimase el recurso presentado por ADEGA, en relación con la modificación de la Red Natura en la comarca de A Ulloa vinculada al proyecto de la macrocelulosa.

Sobre la resolución judicial, la diputada socialista afirmó que el documento evidencia que la Xunta «allanou o camiño ao proxecto debilitando a protección ambiental nunha zona directamente afectada pola implantación industrial, poñéndolle unha alfombra vermella a Altri». Además, insistió en el «triple NO» del Gobierno de España al proyecto y avanzó que el PSdeG seguirá reclamando en el Parlamento la publicación del memorando firmado entre la Xunta y los promotores. «Xa o solicitamos a través do portal de transparencia e, se non hai resposta, valoraremos acudir á vía xudicial».

«Galicia merece saber con claridade se este proxecto vai seguir adiante ou non. O que non pode haber é silencio nin ambigüidade ante unha decisión que afecta ao territorio, ao emprego e ao futuro ambiental da comarca», concluyó.