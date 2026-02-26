El PP denuncia que el nuevo modelo de financiación perjudica a las comunidades con menos población

Imagen de una aldea despoblada en Ponteceso. Ana Garcia

El PP denunció este jueves en el Senado que el nuevo modelo de financiación autonómica que propuso el Gobierno el pasado mes de enero perjudica a comunidades despobladas como Extremadura, Aragón, Galicia, las dos castillas, Asturias, La Rioja y Cantabria. La senadora popular, Emma Buj, hizo esta protesta en el seno de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado, a la que acudió en representación del Gobierno el secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya.

Buj señaló que el sistema de financiación actual nació de una negociación con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para que Pedro Sánchez continúe en La Moncloa, y que a partir de ahí se intentó desde el Ejecutivo armar una narración que apoye la propuesta del nuevo modelo de financiación. La senadora recordó la Cumbre de Santiago de Compostela (2021), en la que ocho presidentes de las comunidades despobladas ya citadas —que ocupan el 62% del territorio con el 24% de la población—, pidieron un modelo de financiación autonómica que subsanara las deficiencias del actual y garantice la calidad de los servicios públicos en la España rural y vacía.

La senadora preguntó sobre lo que aportó el ministerio encargado del Reto Demográfico a Hacienda para participar en ese debate y en su propuesta consiguiente y reprochó al Gobierno que, precisamente, las autonomías más despobladas «están en la tabla roja de las que menos van a recibir» según el nuevo modelo, que en virtud del principio de ordinalidad, aportará más a quien más tiene. «El recorte de periódico está muy bien», dijo el secretario general antes de devolverle a Boj su versión de lo mismo: «Ustedes pactan con Vox, que quiere suprimir las comunidades autónomas». Más tarde aclaró que el principio de ordinalidad «no dice que le corresponda más a quien más tiene, sino que quien más aporte no termine quedándose en la cola de los que menos tienen».

«Ninguna comunidad va a salir perdiendo en este acuerdo de financiación», explicó. Concretó, por otro lado, que «la mejora para el medio rural y para lo que afecta al reto demográfico es tan abrumadora que no cabe reproche» y que, por el contrario, este nuevo modelo representa «un paso muy importante», contestó el secretario.