Las ITV no controlarán las balizas V-16, pero sí advertirán de que son obligatorias

Un técnico realizando una inspección de la ITV en la estación de Espíritu Santo, en Sada CESAR QUIAN

Las estaciones de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) no controlarán si un coche que esté pasando la revisión está equipado con la baliza V-16, que desde enero forma parte del equipamiento obligatorio de un vehículo. Sin embargo, los responsables de la inspección sí advertirán a los conductores de la obligatoriedad de disponer del nuevo dispositivo luminoso y conectado para señalizar la inmovilización de un vehículo por avería o accidente. Los responsables de la Dirección General de Tráfico se han dirigido ya a las empresas responsable de las ITV para pedirles que cuando realicen las inspecciones «simplemente recuerden a los conductores la obligatoriedad» de llevar una baliza V-16 certificada y con todas las características respecto a la conectividad. Así lo reveló el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la comparecencia solicitada por los grupos parlamentarios de la oposición para que aclarase las dudas existentes sobre la controvertida baliza.

En esa comparecencia, Marlaska defendió la baliza como un sistema de señalización moderno, sencillo, que reduce riesgos e incrementa la seguridad. Aseguró que no hay ninguna instrucción a la Guardia Civil para controlar si un coche lleva la baliza, pero reconoció que sí habrá multa si un coche sufre una inmovilización y no dispone del sistema de señalización. «Si a alguien se le avería el vehículo o tiene que pararlo por otra circunstancia, tiene que señalizarlo, y si no tiene la baliza y no lo señaliza, es cuando se impone la sanción».

Leer más: Bruselas avala la baliza V-16 y defiende la política de seguridad vial de Marlaska

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que no se impondrán muchas más sanciones por no utilizar las balizas de señalización V-16 que las que se impusieron en su momento por no utilizar los triángulos de emergencia. En su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, el ministro señaló que no dispone del número de sanciones impuestas desde la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza, pero sí reveló que en el 2025 «se pusieron cinco millones de sanciones» y, «de ellas, por los triángulos, fueron 400, es decir, el 0,0008% aproximadamente».

Respecto a la homologación de las balizas y a su abastecimiento, el ministro del Interior aseguró que no ha existido ningún problema serio en ese sentido, al tiempo que afirmó que «no hay ninguna denuncia» por la existencia de presuntas grúas piratas. Las balizas, dijo Marlaska, es un elemento más que se ha establecido «para garantizar la seguridad de los conductores y que se determina como un elemento a llevar en el coche».

En su intervención el Congreso, Marlaska definió las balizas V-16 como dispositivos de preseñalización avanzados, de uso sencillo y que minimiza los riesgos e incrementa la seguridad. Respecto al uso de las balizas, el ministro detalló que hasta el 15 de febrero el punto de acceso nacional de la Dirección General de Tráfico recibió más de 100.000 activaciones de la señal V-16, lo que supone 2.300 activaciones al día. En este sentido, resaltó que los estudios técnicos que avalan su eficacia «se basan en ensayos realizados por laboratorios acreditados». Además, apuntó que tanto los dispositivos como las empresas fabricantes son sometidos a mecanismos de evaluación y revisión para su validación inicial y también de forma periódica.