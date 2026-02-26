Galicia retiene por centésimas, de momento, su último escaño en el Congreso de los Diputados

Carlos Punzón
CARLOS PUNZÓN VIGO / LA VOZ

Vista general del Congreso de los Diputados, este jueves.
Vista general del Congreso de los Diputados, este jueves. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Barcelona amenaza un acta de Ourense para las generales, que sería la quinta que perdería la comunidad desde 1977

27 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El tamaño de la población de cada provincia determina en España cuántos diputados tiene en el Congreso y, por tanto, cuál es su peso político y el de su respectiva comunidad autónoma. Todas las demarcaciones

