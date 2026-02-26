Los controladores aéreos de A Coruña y Vigo secundan hacer huelga en las torres privatizadas

Torre de control del aeropuerto de Alvedro CESAR QUIAN

La tensión laboral ha vuelto a elevarse en parte de las torres de control aéreo privatizadas en España, como son las de los aeropuertos de A Coruña y Vigo, al aprobar por un 97 % sus plantillas convocar huelga. Las torres afectadas son las gestionadas por la empresa Saerco, caso de las dos gallegas, cuyos trabajadores acumulan meses de protestas por unas condiciones laborales que consideran insuficientes para desarrollar su labor.

En concreto, el paro afectaría a las torres de A Coruña, Vigo, Sevilla, Jerez, Cuatro Vientos, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Palma. Según se informó en sus respectivas asambleas de trabajadores, la huelga se llevará a cabo si la reunión que sus representantes celebrarán el día 6 con la dirección de la empresa concluye sin resultados satisfactorios.

En anteriores protestas llevadas a cabo en las torres privatizadas, el Ministerio de Transportes fijó servicios mínimos para el 100 % de los controladores, toda vez que en puestos como los de A Coruña o Vigo solo hay un profesional activo por turno. Ambas torres cuentan con ocho profesionales en plantilla, si bien deberían ser diez en cada una para garantizar la continuidad del servicio, como pone de manifiesto la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA).

Dicha central señala el de Sevilla como uno de los casos más delicados, al bajar de 17 a 10 controladores activos. La situación de Alvedro ha sido puesta de manifiesto también en diversas actuaciones laborales, llevadas incluso al Congreso de los Diputados, donde el BNG ha advertido que «la insuficiente dimensión de la plantilla de trabajadores obliga a los controladores a atender funciones críticas en condiciones de fatiga acumulada».

Los tres aeropuertos gallegos recibirán 208 millones de los 13.000 que invertirá Aena en su red en cinco años C. Punzón

Avanzan las fuentes consultadas que, si se vuelven a instaurar servicios mínimos completos, la huelga conllevaría que no se registre voluntariedad para imprevistos, como atención a vuelos nocturnos fuera del horario de las terminales, o sustitución de controladores que no puedan trabajar en un momento dado.

Motivos para la huelga

Como motivo principal para la protesta se señala el incumplimiento del convenio colectivo de las torres privatizadas y de las condiciones que prestaba el anterior operador, Ferronats, entre otros, en las dos torres gallegas. El ritmo de los turnos de trabajo, la cancelación de vacaciones y numerosos cambios de horarios aplicados con poco margen son algunas de las quejas que han llevado a usar la convocatoria de huelga por parte de los controladores de la empresa Saerco.