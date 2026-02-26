El 76 % de los concellos solicitaron la adhesión al nuevo convenio de gestión de biomasa en franjas secundarias

Imagen de la reunión de la conselleria con los distritos forestales, este jueves. EUROPAPRESS

Un total de 238 concellos (un 76% del total de Galicia, 313) solicitaron su adhesión al nuevo convenio de gestión de la biomasa en las franjas secundarias —perímetros de protección situados alrededor de núcleos urbanos que, si no se tratan, pueden hacer de combustible para la propagación de incendios forestales —firmado con la empresa pública Seaga, según destacó la conselleira de Medio Rural, María José Gómez.

Gómez participó este jueves en una reunión con los jefes de servicio provinciales y de los 19 distritos forestales. En ella, subrayó que la prevención es una tarea «compartida» por administraciones y propietarios y, entre otros datos, destacó un incremento del presupuesto hasta los 25 millones de euros. En ellos, se incluye el fondo específico de limpieza de fajas, dotado con 10 millones por año. Con el fin de prestar «un mellor servizo», según reiteró, la Xunta optó por «reforzar» el apoyo a los municipios, especialmente aquellos de menos de 10.000 habitantes y a particulares.

La idea es promover «de xeito máis áxil» las ejecuciones subsidiarias en zonas de riesgo de incendio forestal en las que los titulares no cumplan sus obligaciones. A principios de este año se contrataron los primeros lotes de trabajo al amparo de este nuevo convenio, según informa la consellería. Se trata de 12 lotes por 6 millones, que permitirán actuar en casi 1.900 hectáreas y llegar a más de 37.000 parcelas en aquellos municipios que se sumen al acuerdo.