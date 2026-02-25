La Xunta invierte más de 5 millones de euros en las reparaciones de los centros educativos

El conselleiro Román Rodríguez, en su visita al IES Eduardo Pondal (Ponteceso). BASILIO BELLO

«Estamos a investir 5,2 M € en 119 actuacións de reparación en colexios e institutos de toda Galicia tras as condicións climatolóxicas das pasadas semanas», informó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, y destacó que la Xunta está atendiendo de forma ágil las incidencias derivadas de los temporales de este invierno. Las reformas más frecuentes son arreglos en zonas como cubiertas y lucernarios, así como pequeñas reparaciones internas de goteras ocasionadas.

«Moitas destas reparacións están terminando de concretarse polo que previsiblemente se elevará máis o investimento para atender coa maior dilixencia estas circunstancias sobrevidas», afirmó el conselleiro, añadiendo que se están preparando varios cambios de cubierta que, tras este invierno, es necesario acometer en los próximos meses. Rodríguez explicó que el objetivo «é emendar os danos antes de que se convertan en problemas maiores». En este sentido, recordó que el mantenimiento y conservación de los centros educativos es una tarea compartida entre los ayuntamientos -a los que les corresponde el de los centros de Infantil y Primaria- y la Xunta -que asume en exclusiva el del resto de las instalaciones educativas-.

Medidas para mejorar las infraestructuras

El conselleiro reiteró la necesidad de que el Gobierno central habilite medidas de ayuda para mejorar las infraestructuras educativas. «Neste momento, as obras en centros educativos estamos a asumilas de xeito íntegro as comunidades autónomas e os concellos. Tendo en conta a antigüidade das instalacións educativas de toda España, é imprescindible que Moncloa nos transfira fondos para este fin».

Paralelamente, Rodríguez insistió en la demanda de la reducción al tipo reducido del 10 % del IVA de las obras de construcción, reforma o rehabilitación de centros de enseñanza públicos, al tratarse de actuaciones vinculadas a la prestación de un servicio esencial y básico como es la educación.