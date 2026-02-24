Una semana de huelga en la sanidad gallega: 200 operaciones canceladas cada día y más de 8.000 consultas

Elisa Álvarez González
E. Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Concentración de médicos durante la huelga en contra del estatuto marco en el Chuac
Concentración de médicos durante la huelga en contra del estatuto marco en el Chuac Marcos Míguez

La Consellería de Sanidade prevé reprogramar más del 60 % de la actividad en las jornadas próximas

24 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La sanidad gallega vivió la semana pasada la primera de una serie de jornadas de huelga convocadas por los médicos a nivel estatal en contra del estatuto marco. Fueron cinco días —entre ellos algunos festivos

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€