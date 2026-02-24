La marcha de la concejala de Igualdade abre paso en Monforte al hijo de José Tomé

Miguel Tomé, izquierda, en un mitin en Monforte con Lara Méndez, José Tomé y José Ramón Gómez Besteiro CARLOS CORTÉS

Cuatrocientos votos dejaron fuera de la corporación de Monforte en las elecciones de mayo del 2023 a Miguel Tomé López, abonado como en los comicios anteriores a la casilla once de la candidatura socialista. Tras