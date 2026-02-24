El Gobierno aprueba una estrategia nacional para combatir la soledad, que afecta a uno de cada cinco gallegos

Imagen de archivo de un mayor caminando por la calle en A Coruña MARCOS MÍGUEZ

España contará por primera vez con una estrategia nacional para prevenir y hacer frente a la soledad. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Marco Estratégico Estatal de Soledades, una hoja de ruta hasta el 2030 presentada por el ministro de Derechos Sociales con la que abordar una realidad que afecta a una de cada cinco personas de forma transversal y en todas las etapas de la vida. «El problema no es la soledad, sino que es algo que no siempre se puede elegir. Tenemos que garantizar que haya una comunidad a la que acudir cuando se busque compañía», afirmó Pablo Bustinduy.

La estrategia impulsará una red comunitaria para quienes viven en una situación de soledad no deseada, creando entornos de proximidad en los que participar y luchar contra la discriminación teniendo en cuenta factores como la edad, el género o la discapacidad. El documento establece objetivos concretos y líneas de actuación para integrar de forma transversal la perspectiva de la soledad en el conjunto de las políticas públicas a nivel nacional, autonómico y local. Entre ellas, se incluye el desarrollo de estructuras estatales de participación ciudadana o la puesta en marcha de un sistema estatal de indicadores y seguimiento de las soledades.

El Gobierno, explicó Bustinduy, también impulsará criterios comunes para la detección temprana de situaciones de soledad desde la sanidad, la educación y los servicios sociales, y reforzará los servicios y apoyos de proximidad. «Este marco impulsa respuestas integradas que se centran en las condiciones que generan, agravan o cronifican las soledades, y, como novedad, incorpora de forma explícita la dimensión relacional, que ha quedado históricamente en un segundo plano en todo lo relativo al desarrollo de la política pública», señaló.

La estrategia parte de la idea de que la soledad no es un problema individual, sino una realidad condicionada por factores sociales, territoriales y relacionales que requieren de una respuesta de los gobiernos sostenida en el tiempo. Así, el documento del ministerio propone que las Administraciones desarrollen políticas de urbanismo social y accesibilidad universal, fomenten iniciativas comunitarias estables, intergeneracionales y de apoyo mutuo, impulsen modelos de convivencia y vivienda colaborativa y orienten programas y campañas dirigidos a desestigmatizar la soledad y mejorar el conocimiento y la sensibilización social.

En esta hoja de ruta de cuatro años, elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, han participado 11 ministerios, comunidades autónomas, entidades locales y académicas, organizaciones del tercer sector y personas con experiencia en el ámbito de la soledad.

Según el barómetro del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada del 2024, una persona de cada cinco sufre soledad no deseada en Galicia. Eso significa que el 20 % de los gallegos se sienten solos sin quererlo, y en muchos casos esa soledad no es puntual, sino persistente, ya que el 77 % sienten soledad desde hace más de dos años. La mitad la han sufrido en algún momento de su vida, y afecta prácticamente de igual forma a mujeres (20 %) y hombres (19,7 %). Los dos colectivos que más lo sufren son jóvenes (35,5 %) y mayores (20 %).

El informe, realizado por Fundación ONCE y Fundación AXA, muestra que el porcentaje en Galicia de personas que sufren soledad es más elevado entre quienes se comunican principalmente a través de medios digitales. También son las personas de municipios de más de 50.000 habitantes las más afectadas, frente a la población rural (28,2 % frente al 18,8 %). Y casi 3 de cada 10 personas con problemas de salud mental en la comunidad sufren soledad.