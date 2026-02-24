El coste de reparar un kilómetro de carretera alcanza ya los 100.000 euros
Para rehabilitar un carril con dos capas de asfalto hay que invertir un 15 % más que en el 2019; los expertos critican la escasa planificación de las obras25 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Del residuo que queda tras refinar el petróleo se extrae el betún. Lo codiciaban los antiguos egipcios para embalsamar a las momias que veneraban, y se cotiza ahora, miles de años después, a un precio