El coste de reparar un kilómetro de carretera alcanza ya los 100.000 euros

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

Un bache, en la carretera N-550, a su paso por Marantes, en Santiago, en una imagen de la semana pasada.
Un bache, en la carretera N-550, a su paso por Marantes, en Santiago, en una imagen de la semana pasada. XOAN A. SOLER

Para rehabilitar un carril con dos capas de asfalto hay que invertir un 15 % más que en el 2019; los expertos critican la escasa planificación de las obras

25 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Del residuo que queda tras refinar el petróleo se extrae el betún. Lo codiciaban los antiguos egipcios para embalsamar a las momias que veneraban, y se cotiza ahora, miles de años después, a un precio

