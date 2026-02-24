Besteiro insta a Rueda a comparecer en el Parlamento para denegar el proyecto de Altri

Lavandeira jr | EFE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó este martes al presidente de la Xunta que comparezca en el Parlamento para explicar «o pacto segredo» entre la ya extinta sociedad Impulsa, en la que participaba la Xunta, y la multinacional lusa Altri para instalar en Palas de Rei una planta de liocel y celulosa. Instó a Alfonso Rueda a, de forma definitiva, «denegar o proxecto de macrocelulosa» y responder si el acuerdo firmado con Altri recoge «compromisos adquiridos que impliquen fondos públicos». Rueda contestó el lunes, tras la reunión del Consello de la Xunta, que no existe compensación alguna a la pastera lusa, además de insistir en el «carácter de confidencialidade» del documento

Besteiro convocó a los medios este martes, durante el pleno del Parlamento, para advertir que el archivo del expediente de la iniciativa de Altri «non é resolvelo», sino que la Administración autonómica trata de «deixalo no conxelador para gañar tempo», opinó. Recalcó que la Xunta debe pronunciarse «sobre o fondo do proxecto; sobre a súa viabilidade económica, social e medioambiental», más allá de responsabilizar al Gobierno central por denegar la creación de una subestación eléctrica en Lugo que conectase a la red la fábrica, y volvió a pedir a Rueda una decisión «firme e definitiva».

El líder de los socialistas gallegos acusó al titular de la Xunta de ser «un presidente indigno e no que non se pode confiar», ya que «protexe co seu silencio» el acuerdo con Altri. «Que intereses protexe? Os intereses dos galegos non parece que os estea defendendo», se respondió.

«Ou hai transparencia inmediata ou haberá consecuencias. Galicia non pode quedar á mercé de acordos ocultos nin de decisións tomadas á porta pechada», expresó Besteiro, que abrió la puerta a acudir a la vía judicial en caso de que la Xunta no muestre el contenido del documento. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya admitió a trámite en enero el recurso contencioso-administrativo presentado por el BNG para reclamar acceso a ese pacto.

«Sementar a discordia»

En el pleno, el diputado socialista Carlos López Font ironizó sobre la «sorpresa» de que el Gobierno gallego compareciese ante el Parlamento para informar sobre un asunto (los servicios ferroviarios) que no es de su competencia, y lamentó que el PP usase la Cámara autonómica «co único obxectivo de confrontar» con el Ejecutivo central. «É a súa única preocupación», afeó, al tiempo que los calificó de «comando de axentes electorais de Feijoo».

Señaló que, de los dos sistemas de transporte más empleados por la ciudadanía, el tren y el bus, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, solicitó hablar del ferrocarril cuando esperaban que diese cuenta del transporte público gallego, con «tantos centos de queixas sobre cambios de itinerarios, incumprimentos das concesionarias, viaxeiros de pé, problemas nos buses escolares e unha longa folga que está a afectar á vida diaria de moitas persoas», y acusó a la Xunta de ponerse «de perfil». «Válelles todo. Competencias propias que non exercen, competencias que asignan a outras administracións e comparecencias coma esta co único obxectivo de confrontar», subrayó, antes de apuntar que el 55 % de los asuntos que el Gobierno de Rueda y el Grupo Popular llevan al hemiciclo buscan «sementer a discordia».