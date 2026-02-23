La Xunta abre la consulta pública para crear el registro de concesiones y actualizaciones del litoral

Una nave, situada en la zona marítimo-terrestre que la Xunta gestiona desde julio, en una imagen de archivo. MARCOS CREO

El Consello de la Xunta ha dado luz verde este lunes a la publicación de la consulta pública previa para determinar el alcance del decreto que creará el registro de concesiones y autorizaciones en dominio público marítimo-terrestre. La previsión, ha destacado el Gobierno gallego, es que esté a disposición de la ciudadanía y entidades interesadas en el Portal de transparencia de la Xunta a partir de este martes, y permanecerá abierto durante un mes.

El objetivo de este proceso participativo, que la Xunta abre tras asumir el pasado 1 de julio las competencias sobre el litoral, es que las personas, centros directivos y entidades interesadas presenten sus aportaciones y sugerencias en relación con la regulación de esta herramienta. Este registro, cuya creación está prevista en la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, tiene como finalidad, según indica el Ejecutivo, «contribuír a acadar unha xestión da costa eficiente, transparente e segura»

Deberán inscribirse en este nuevo instrumento administrativo los títulos y sus modificaciones, así como sus pliegos de condiciones, de ser el caso. Se actualizará de oficio y tendrá carácter público, «polo que será accesible á cidadanía». Además, será susceptible de emitir certificaciones sobre su contenido, «o que contribuirá a garantir a transparencia e a seguridade xurídica».

A mayores, según se anunció este lunes tras el Consello, la Xunta prevé aprobar en los próximos meses el decreto que regulará el procedimiento para autorizaciones, concesiones y declaraciones responsables en el dominio público marítimo-terrestre y en la zona de servidumbre. Con esa nueva normativa, entre otros aspectos, las autorizaciones sectoriales autonómicas, indican, «son substituídas por informes preceptivos vinculantes, intégranse os trámites de avaliación ambiental e amplíase o ámbito de aplicación das declaracións responsables». Desde el 1 de julio, la Xunta ha tramitado un total de 920 autorizaciones, declaraciones responsables o informes que antes dependían del Gobierno central.