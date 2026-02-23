El PSdeG reprocha a Rueda sus incumplimientos en política industrial

XOÁN REY | EFE

El PSdeG ha denunciado este lunes en el Parlamento gallego que, dos años después de que Alfonso Rueda anunciara una nueva etapa para la política industrial gallega, los datos oficiales contradicen el relato del presidente de la Xunta. Así lo lo ha expuesto esta mañana la portavoz socialista Patricia Iglesias, quien recordó que el titular prometido por la Xunta fue claro: movilizar más de 3.000 millones de euros en inversiones industriales y crear 4.700 empleos. «A día de hoxe, nada é real. Absolutamente nada», afirmó.

La representante del PSdeG subrayó que la Xunta cuenta con mayoría absoluta desde febrero del 2024 y, por tanto, «non hai excusas posibles». La diputada socialista puso el foco en los 18 Proyectos Industriales Estratégicos (PIEs) declarados por el Consello de la Xunta, una herramienta creada por el propio Gobierno gallego para acelerar inversiones consideradas prioritarias. Tal y como explicó, todos figuran con la fase de alegaciones, pero ninguno fue autorizado ni está en funcionamiento. «Cero proxectos industriais estratéxicos autorizados. Cero xerando emprego. Isa é a realidade», recalcó.

Para Iglesias, esta situación evidencia falta de estrategia y falta de planificación, y acusó al presidente de la Xunta de gobernar «con luces curtas» en un momento en el que Galicia precisa visión a largo plazo para consolidar industria, captar inversión y crear empleo cualificado. En esta línea recordó el caso del proyecto Century, anunciado en el 2021 como fábrica de neumáticos en As Pontes y declarado estratégico por la Xunta. «A día de hoxe non hai explicación pública sobre que pasou con aquel proxecto. Non sabemos nada», denunció.

Pero el punto central de la comparecencia de la diputada socialista fue el archivo del proyecto de Altri, presentado durante meses como proyecto estrella del Gobierno gallego. Iglesias destacó que el proyecto no prosperó tras recibir tres negativas del Gobierno de España: al PERTE de Descarbonización, a la ayuda singular solicitada y a la subestación eléctrica necesaria para su conexión a la planificación estatal. «Durante meses venderon seguridade absoluta e hoxe non hai proxecto», afirmó. Iglesias reivindicó la influencia positiva ejercida por el PSdeG ante el Ejecutivo estatal, principalmente por Gómez Besteiro, y defendió que los tres rechazos respondieron a la falta de viabilidad económica, ambiental y social de la iniciativa.