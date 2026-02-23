Pontón, sobre el ataque al busto de Fraga: «Esa maneira de facer política non nos representa»
GALICIA
La portavoz del BNG aprovecha el acto conmemorativo de Rosalía para recordar que la escritora estaría orgullosa de la paralización de Altri y de la respuesta del pueblo gallego23 feb 2026 . Actualizado a las 13:11 h.
La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha aprovechado esta mañana el acto de homenaje a la figura de Rosalía de Castro para marcar distancias con los actos vandálicos sufridos por el busto de Manuel Fraga en su localidad natal, Vilalba, y que han sido reivindicados por el movimiento juvenil Gazte Koordinadora Sozialista (GKS). «Creo que todo o mundo sabe que o BNG está nos antípodas do que representa Fraga, cal é a nosa opinión a respecto da súa figura. En todo caso, nin nos vemos representados nesa forma de actuar, nin nesa maneira de facer política. Polo tanto, a nós iso non nos representa; nós, se reclamamos a retirada do busto de Fraga dalgún lugar facémolo de forma democrática, como acabamos de facer por exemplo no Senado. Insisto en que a nós esa forma de actuar non nos representa», recalcó la portavoz parlamentaria del Bloque.
Rodeada de todo su grupo parlamentario frente a la estatua de Rosalía en Santiago, Pontón ha aprovechado para proponer la creación del Fondo Cantares Galegos con el objetivo de apoyar y fomentar la creación artística gallega con ayudas directas. La líder nacionalista también ha puesto encima de la mesa otra iniciativa: el nacimiento del Instituto Rosalía para «proxectar a lingua e a cultura galegas no mundo».
Pontón ha aprovechado la conmemoración de la insigne escritora gallega para recordar que Rosalía estaría hoy orgullosa de la paralización de este proyecto y de la movilización social que lo ha logrado. En este sentido, la portavoz del Bloque ha apremiado este lunes a la Xunta que deniegue todos los permisos pendientes a la multinacional Altri para evitar de una forma definitiva la instalación de una fábrica de celulosa y fibra textil en el municipio lucense de Palas de Rei. La dirigente del Bloque ha remarcado que en su formación permanecerán «moi vixiantes para que non intenten colarnos pola porta de atrás a macrocelulosa». Pontón ha vuelto a pedir al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que «dunha vez por todas» haga públicos los acuerdos «secretos» que firmó con la multinacional portuguesa.
Documentos del 23-F
La líder nacionalista también se ha referido esta mañana en Santiago al anuncio del Gobierno de que desclasificará los documentos secretos del golpe de Estado de 1981. «Imos ver que din eses documentos e se se desclasifican todos os relacionados cun golpe no que hai altas institucións do Estado implicadas e que se fixo para deixar todo atado e ben atado», ha asegurado la portavoz del Bloque.