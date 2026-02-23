El plazo para inscribirse en las oposiciones de educación de la Xunta arranca este martes

Opositores, a punto de realizar las pruebas de acceso al cuerpo de docentes de la Xunta, en una imagen de archivo. LAURA LEIRAS

Los interesados en presentarse a las oposiciones de educación que la Xunta ha convocado este año podrán anotarse desde este martes. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes la orden por la que se convocan esos procedimientos selectivos de acceso a la docencia en secundaria, en los sectores singulares de la FP y también al cuerpo de maestros. Se convocan, en total, 1.601 plazas. El 87 %, 1.388 en concreto, son de libre ingreso, y las 213 restantes son de promoción interna.

Los exámenes se celebrarán entre los días 20 de junio y 19 de julio, con el objetivo de que las personas que obtengan plaza puedan incorporarse a su puesto el 1 de septiembre del próximo curso lectivo, el 2026-27. El pasado lunes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hacía referencia a esta orden indicando que con ella se agota el límite del 120 % de la tasa de reposición establecido en la normativa estatal, convocando así 120 plazas por cada 100 bajas. La convocatoria, sin embargo, no convenció a los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación, que criticaron la falta de negociación de la Xunta antes de dar a conocer la oferta de empleo público.

Estas son las plazas de las oposiciones de educación en Galicia: 476 para maestros, 852 en secundaria y 60 para sectores singulares de FP Elisa Álvarez

Habrá 476 plazas de profesores en primaria (divididas en ocho especialidades) y 852 en secundaria para 29 especialidades distintas. También se incluyen 60 plazas en profesores singulares en FP. En lo tocante a promoción interna, hay 213 plazas en 29 especialidades. La oferta de empleo público también refuerza la atención a la diversidad, con un total de 136 plazas para maestros especialistas en Audición e Linguaxe y en Pedagoxía Terapéutica, un 46 % más que en las oposiciones de 2025. Igualmente, se hace hincapié en las lenguas extranjeras, con 229 plazas para profesores de inglés (45 más) y 54 de francés (22 más). Además, apuesta por reforzar especialidades en los que había problemas al agotarse las listas de sustitución, como las 35 plazas convocadas para Latín, así como 14 plazas en soldadura en el cuerpo de profesores en FP.