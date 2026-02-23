Así es el laberinto para hacer vivienda pública en Galicia
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La Xunta se ha dotado de herramientas para agilizar los trámites en los dos últimos años, pero aún depende del apoyo de Administraciones y empresas23 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los promotores saben lo difícil que es encontrar salida al laberinto de la burocracia urbanística. En A Coruña pasaron 23 años desde febrero del 2002, cuando se empezó a tramitar el polígono de San Pedro