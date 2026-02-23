En Galicia hay 4.741 víctimas de violencia machista con órdenes de alejamiento

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Concentración contra la violencia machista
Concentración contra la violencia machista Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

El Ministerio de Igualdad propone al Poder Judicial ampliar la distancia de la medida de protección a mujeres maltratadas a un mínimo de 350 metros

24 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Dentro del sistema VioGén, en Galicia hay 4.741 mujeres maltratadas con órdenes de alejamiento, según los datos de la Delegación del Gobierno. No es posible precisar cuántas víctimas de violencia machista estarían ahora por debajo

