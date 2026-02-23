En Galicia hay 4.741 víctimas de violencia machista con órdenes de alejamiento
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El Ministerio de Igualdad propone al Poder Judicial ampliar la distancia de la medida de protección a mujeres maltratadas a un mínimo de 350 metros24 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Dentro del sistema VioGén, en Galicia hay 4.741 mujeres maltratadas con órdenes de alejamiento, según los datos de la Delegación del Gobierno. No es posible precisar cuántas víctimas de violencia machista estarían ahora por debajo