El dragado de la ría do Burgo, premiado por el Colegio de Ingenieros de Caminos

Una excavadora, retirando suciedad del fondo marino, en las obras de dragado y recuperación de la ría do Burgo, en A Coruña. ANGEL MANSO

El dragado ambiental de los sedimentos de la ría do Burgo, en A Coruña recibirá el Premio San Telmo de la demarcación gallega del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que considera la obra como la mejor de la ingeniería gallega durante los años 2024 y 2025. El proyecto fue promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y ejecutado por la unión temporal de empresas (UTE) O Burgo, conformada por las constructoras Acciona y MAB. «Para todo el equipo supone un reconocimiento a una obra de mero carácter medioambiental, modelo de ingeniería del siglo XXI», celebró esta mañana el director de las obras y jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, Carlos Gil.

El saneamiento de la ría, un espacio maltratado durante décadas por la contaminación, fue una obra de gran complejidad técnica, según definió el propio Gil, que aseguró «que está muy bien estudiada puesto que hemos cumplido los plazos escrupulosamente». Además, recalcó el carácter social del proyecto, «todo un reto tecnológico» que permite ahora que los habitantes de la zona puedan disponer de un «pulmón verde que enlaza 11 kilómetros de senda y protege una superficie costera de más de 30 hectáreas». En el proyecto trabajaron durante 29 meses una gran cantidad de ingenieros, pero también un equipo de científicos apoyados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).

Más allá del primer premio, el jurado del Colegio de Ingenieros también acordó entregar dos accésits a la pasarela y ascensor urbano HALO de Vigo, y al enlace de Melide Sur con Palas de Rei —el que abrió en febrero del 2025 — en la autovía A-54, entre Lugo y Santiago. «El nivel de calidad de los proyectos es superior a los de otros años. Han sido unos premios muy merecidos y disputados, porque se ha mejorado en los niveles de obras, y hay más obras y más oportunidades para las empresas», aseguró el presidente del jurado y decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia, Enrique Urcola Fernández-Miranda.