El Constitucional decide si mantiene suspendidas la equiparación de discapacidad para los dependientes y la repotenciación de eólicos

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido

El pleno del Tribunal Constitucional debatirá mañana martes si mantiene la suspensión de varios apartados de los artículos 30 y 45 de la ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia del 2024, la de acompañamiento de los presupuestos, que han sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central.

El tribunal admitió a trámite el recurso el 30 de enero, cuando también ordenó la suspensión y vigencia de esos apartados. Esa medida es efectiva desde el 30 de septiembre, cuando el Ejecutivo interpuso su reclamación, y la ley prevé que el tribunal decida si la ratifica en un plazo no superior a cinco meses, que se cumple en próximos días.

La decisión del Constitucional no prefigura el sentido de la futura sentencia. En marzo del 2024, ratificó la suspensión de la práctica totalidad de los artículos de la ley del litoral de Galicia que habían sido recurridos por el Gobierno. Sin embargo, cuando dictó sentencia apenas dos meses más tarde, confirmó la legalidad del texto y rechazó las reclamaciones del Ejecutivo.

Esta vez, la disputa entre la Administración central y autonómica no pasa por la costa y tiene dos frentes: energía eólica y gestión de la dependencia, aunque en ambos casos el Gobierno considera que se han invadido sus competencias exclusivas.

En el caso de los eólicos, el Ejecutivo pone en duda los apartados 2, 13, 17, 19, 20, 21 y 25 del artículo 30. Ese texto regula la obligación de las empresas eléctricas de repotenciar los parques eólicos cuando cumplan 25 años.

La repotenciación consiste en sustituir los aerogeneradores por otros aparatos más potentes, pero sin superar el límite previsto en el parque. De esa forma, la Xunta prevé la retirada de cientos de molinos de los montes gallegos, que serán sustituidos por aparatos de mayor tamaño, pero en un número mucho menor. En febreroi se anunció la repotenciación de nueve parques, que pasaron de 361 aparatos a 75, al tiempo que se aumentó sin superar el límite la energía generada en un 35 %.

El otro artículo recurrido es el 40. Contiene una modificación legal para homologar de forma automática la discapacidad de los dependientes, sin necesidad de hacer nuevos trámites. La equiparación supone quienes cuentan con un grado 1 de dependencia tienen una discapacidad de un 33 %; las personas con grado 2, de un 66 %, y de un 100 % los usuarios con grado 3. El reconocimiento de la discapacidad supone beneficios fiscales, lo que rebaja la recaudación estatal.

La Xunta se opone a ambos recursos, que considera perjudiciales para los ciudadanos. El de los eólicos porque mantendrá el impacto paisajístico y ambiental que supone la presencia de un número mayor de aerogeneradores. El de dependencia porque obstaculiza las prestaciones que reciben los dependientes y les obliga a pasar por más trámites burocráticos. Solo en el 2025 más de 12.500 gallegos lograron la homologación automática.