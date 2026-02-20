La Xunta rechaza exigir pruebas de que se hizo un curso de gallego para renovar el permiso de residencia
GALICIA
Advierte que puede ser una barrera para la integración de trabajadores y reclama un modelo que evite las llegadas indiscriminadas20 feb 2026 . Actualizado a las 14:11 h.
La Xunta rechaza la medida impuesta por ERC, PNV y los gobiernos vasco y catalán en el decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes de que el aprendizaje del gallego, el catalán y el euskera sea un requisito para renovar el permiso de residencia. El Gobierno gallego considera que «o coñecemento dos idiomas cooficiais é, por suposto, fundamental e demostra arraigo. Pero non compartimos que isto poida supor unha barreira para a integración sociolaboral dunha persoa traballadora». La prioridad, añadieron, es que las llegadas de inmigrantes «non sexan indiscriminadas» y se favorezca «a integración social e laboral».
Tal y como está concebida la norma, podría darse la circunstancia de que un inmigrante integrado en el tejido laboral perdiese el permiso de residencia y el empleo legal por no cumplir ese requisito, pero dadas las necesidades de mano de obra sería necesario buscar un sustituto que tendría que iniciar su integración desde cero y que no tendría que demostrar conocimiento alguno del idioma, ya que la regularización inicial no lo exige.
Por otra parte, la existencia de requisitos diferentes en distintas comunidades podría provocar migraciones dentro del territorio español.
La Xunta afirma que todo el proceso de regularización y renovación de la residencia debe cumplir «todas as garantías xurídicas, pero nunca incorporando exixencias para as persoas que sexan regularizadas que non se lle piden a outros cidadáns, mesmo españois, para traballar na nosa comunidade».
Consideran además que la incorporación de esa exigencia demuestra la «ausencia dunha política migratoria coherente por parte do Goberno central, fronte ao modelo propio no que traballa a Xunta». Es más, señalan que «é tan inconcibible que o Goberno deseñara o decreto fóra da vía parlamentaria e sen escoitar ás comunidades autónomas como que agora, ao parecer, atenda as novas exixencias dos seus socios para incorporar cuestións idiomáticas en lugar de corrixir aspectos de moi dubidosa legalidade». Destacan entre ellas que las regularizaciones puedan hacerse mediante una «declaración responsable sobre os antecedentes ou de non supoñer ameaza para a orde, seguridade ou saúde pública; ou xustificar a residencia cun billete de bus».