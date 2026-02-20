La línea de alta velocidad Galicia-Madrid tendrá 63 kilómetros más de vía doble en el 2028

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

MANUEL MARRAS

El ADIF pone en marcha el control de las obras de electrificación, que se ejecutarán en paralelo, y clarifica los plazos para aumentar la capacidad del corredor

20 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La doble vía y, por tanto, la posibilidad de que dos trenes se crucen en su camino, es uno de los factores que contribuyeron al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). La invasión del tren Iryo

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€