La valedora do pobo renueva su cargo prometiendo prudencia y sentidiño

SANDRA ALONSO

La valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, tomó este jueves posesión de su cargo para el que será su segundo mandato. En el acto, aseguró que la prudencia y el sentidiño la acompañarán en esta nueva etapa al frente de la institución. La valedora llegó al cargo por primera vez en el 2019, y ahora asegura que seguirá trabajando con ilusión, compromiso y responsabilidad durante otros cinco años.

A la ceremonia, celebrada en el Parlamento de Galicia, han asistido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el del Parlamento, Miguel Santalices; los conselleiros de Facenda, Miguel Corgos, y Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, así como el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, entre otras autoridades judiciales, civiles y militares. Fernández Galiño destacó que el organismo estatutario trabaja siempre con la idea de no dejar a nadie atrás y de responder a las preocupaciones reales de la gente.

Su primer mandato, recordó, fue a veces muy difícil, por la pandemia, las guerras y los desequilibrios internacionales, que repercuten sobre todo en la vida de los más vulnerables. Por eso, dijo, en los informes presentados por la institución ante el Parlamento de Galicia se ha hecho hincapié en el enfoque de los derechos humanos, especialmente de las personas mayores, las personas con diversidad funcional, las víctimas de discriminación y las personas en riesgo de pobreza y exclusión. Desde el año 2019 hasta el 2025 se ha duplicado el número de quejas presentadas ante la Valedora de Pobo y se ha multiplicado por siete el número de resoluciones.

Para terminar su intervención, la valedora ha citado unas palabras de Begoña Caamaño, a quien se dedica este año el Día das Letras Galegas, al afirmar que afronta su nuevo mandado mirando hacia adelante y con esperanza porque «é tempo do feminismo, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e, por que non, da felicidade».

Por su parte, el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, llamó a remar a favor de la transparencia de los poderes públicos y a derribar cualquier escollo que dificulte la proximidad de las administraciones.