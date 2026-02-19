«Hoy no ha venido nadie a la farmacia»: la Xunta busca reactivar las boticas rurales

Miguel Cebrián Gómez
Miguel Cebrián REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Foto de archivo de medicamentos en una farmacia.
Foto de archivo de medicamentos en una farmacia. Santi M. Amil

Pretende mejorar el funcionamiento de estos servicios en 29 zonas y facilitar el acceso de la población a los medicamentos

19 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La Xunta declaró, a través del Diario Oficial de Galicia (DOG), 29 zonas farmacéuticas como especiales. Buscan mejorar, a través de flexibilizaciones, el funcionamiento de las boticas rurales y conseguir que la población tenga un

