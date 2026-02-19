«Hoy no ha venido nadie a la farmacia»: la Xunta busca reactivar las boticas rurales
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Pretende mejorar el funcionamiento de estos servicios en 29 zonas y facilitar el acceso de la población a los medicamentos19 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Xunta declaró, a través del Diario Oficial de Galicia (DOG), 29 zonas farmacéuticas como especiales. Buscan mejorar, a través de flexibilizaciones, el funcionamiento de las boticas rurales y conseguir que la población tenga un