Fuego de grueso calibre entre gallegos en el Senado: la autopista del «y tú más»

El Senado aprobó ayer, a propuesta del PP, instar al Gobierno a transferir a la Xunta la titularidad de la AP-9. El efecto de dicha aprobación va a ser el mismo que ha tenido la media docena de veces que el Parlamento gallego llegó al mismo acuerdo, o las que las Cortes avanzaron hacia dicha tramitación.

Pero la sesión de ayer en la Cámara Alta demostró que la infraestructura que conecta Galicia de norte a sur es una herramienta perfecta para que se la echen en cara los partidos con presencia en la comunidad. El cruce de acusaciones y reproches intercambiados ayer entre cinco senadores gallegos del PP, PSOE y BNG fue una colección del «y tú más» con el que se embarran la mayoría de los debates.

«Traidores a Galicia», «socialistas serviles» o «nacionalistas de pacotilla» fueron algunos de los epítetos que la senadora popular y alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, dedicó a sus adversarios, antes de gritar: «¡Transferencia da autopista xa!». «Poucas veces na miña experiencia parlamentaria teño asistido a unha intervención tan carente de ética», le respondió la nacionalista Carme Da Silva, que intentó terciar sin éxito para que la moción del PP incluyese la anulación de la concesión en favor de Audasa a cuenta del proceso de ilegalidad abierto por la Comisión Europea.

«Han legitimado un atraco y ahora traen aquí un panfleto para atacar al PSOE», terció el también gallego César Mogo para criticar como socialista que el PP, el partido que amplió en 25 años el contrato de explotación de la AP-9, sea el que reclame ahora que se adelante en 22 años el fin de la concesión. Los socialistas gallegos abogan por esperar a ver qué pasa en Bruselas sobre la pervivencia o anulación del contrato de Audasa, antes de indemnizar a la concesionaria con un importe milmillonario por lucro cesante y cobertura de su deuda. Una factura que Mogo considera que puede ser de «cuatro duros» en vez de «beneficiar a la empresa», como insinuó que pretende el PP.

La popular Arévalo dio la vuelta a la acusación y culpó a los socialistas de estar engordando a Audasa al mantener la concesión y aportar los 80 millones de euros en el pago de bonificaciones que el socialista, de nuevo gallego, Manuel Mirás aseguró que está abonando cada año Transportes a la concesionaria.

Los disparos cruzados entre el PP y el PSOE fueron para la nacionalista Da Silva la prueba del nueve de que los dos grandes partidos dicen una cosa y hacen la contraria respecto a la AP-9 cuando están en la oposición o gobiernan. «El BNG es el más culpable de todos», resolvió Arévalo asumiendo por pasiva parte de la culpa para el PP también.

Al final: 150 votos a favor de la transferencia de la AP-9 a la Xunta, coincidiendo en ello PP y BNG, y 94 en contra de la moción, con PSOE y Vox votando en el mismo sentido.