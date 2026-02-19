Las estafas informáticas vuelven a crecer en Galicia mientras descienden los robos y los atracos

Foto de archivo del equipo de estafas por internet de la comisaría de la Policía Nacional de Vigo. M. MORALEJO

Galicia se convirtió el año pasado en la comunidad más segura de España. Los datos de criminalidad la sitúan en ese lugar por primera vez en la historia al registrar una tasa de criminalidad de 35,4 delitos por cada mil habitantes, solo por detrás de Extremadura. Estas cifras se produjeron en un contexto de estancamiento de los índices registrados en el conjunto de España, pero en lo que se refiere a la criminalidad convencional. No se puede decir lo mismo sobre los delitos asociados a las nuevas tecnologías, que mantienen el ascenso que vienen experimentando en los últimos años. En Galicia, los ciberdelitos crecieron un 9,3 % hasta situarse en 25.892. Dentro de ese tipo de infracciones penales, el mayor aumento se lo llevan las estafas informáticas, con 22.091 casos el año pasado, lo que supuso un incremento del 10,3 % respecto al 2024.

Los ciberdelitos representan ya el 27 % del total de las infracciones penales registradas en Galicia. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, hizo un llamamiento a la prudencia y la concienciación ciudadana frente a este tipo de delitos, «que non entenden de fronteiras e que requiren prevención, formación e colaboración». En cuanto a la criminalidad convencional, el delegado mostró su satisfacción por el hecho de que la comunidad experimentase un descenso de un 2 % de casos respecto al año 2024 (de 71.570 a 70.174).

El análisis de la criminalidad convencional revela un descenso generalizado de los robos en domicilios y en establecimientos. También bajaron los atracos y los hurtos, los robos de coches y el tráfico de drogas. Por el contrario, en el 2025 aumentaron los delitos sexuales en Galicia, aunque hubo menos violaciones (de 179 a 163). También se registraron más peleas y riñas grupales, así como los intentos de asesinato (de 45 a 65).

El descenso de la criminalidad convencional fue valorado positivamente por el delegado del Gobierno, que destacó que «Galicia é hoxe unha das comunidades máis seguras nun dos países máis seguros do mundo, e iso é sinónimo de máis tranquilidade, máis confianza e mellor calidade de vida para os galegos e galegas». Aseguró que se había registrado también una tasa histórica de eficacia policial, por lo que felicitó a los miembros de los cuerpos de seguridad «pola súa profesionalidade, entrega e proximidade á cidadanía, que fan posible que Galicia siga avanzando en seguridade». Blanco recordó que la comunidad contó en el 2025 con el mayor número de policías nacionales y guardias civiles de la historia, con 8.895 agentes, 596 más, por ejemplo, que en el 2018. «Este reforzo de medios humanos é fundamental para explicar os bos datos de eficacia policial e a consolidación de Galicia como a segunda das comunidades máis seguras de España».