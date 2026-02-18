Traballadores do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade da Coruña denuncian caos organizativo
GALICIA
Concentráronse este mércores contra a «falta de persoal e os criterios arbitrarios» da dirección18 feb 2026 . Actualizado a las 22:00 h.
Os traballadores do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade da Coruña, nas Xubias, concentráronse este mércores para denunciar «a precariedade laboral que está sufrindo o persoal dende hai anos». Concretamente, dende hai tres, cando cambiou a dirección do centro. Foron os propios traballadores quen convocaron a concentración, tras tempo padecendo «unha pésima organización no centro», e queren que dende a Xunta se tomen medidas.
Reproban a xestión dos responsables do centro, que «deriva nun crecente caos organizativo no día a día». Falan de falta de persoal, mala organización e criterios arbitrarios mantidos no tempo que provocan «un mal clima laboral e numerosas dificultades para manter o servizo».
Explican que o descontento é xeral en todos os departamentos, dende mantemento, cociña, educadores, enfermeiras... Defenden que a súa atención é a persoas con discapacidades graves, durante 24 horas, polo que o caos organizativo afecta o servizo e repercute nos usuarios do centro. Conta unha traballadora que no pasado Nadal non se cubriron as baixas nin as vacacións: «Pediuse xente voluntaria para traballar, para que dobrasen e triplicasen quendas, pero logo tiñan que compensarlles con dous días. Entón o persoal quedaba a mínimos».
A directiva reuniuse este luns coa secretaria xeral, convocada polo comité de empresa. Nese encontro, explican dende o centro, «púxose sobre a mesa o descontento e a problemática». Os traballadores piden á dirección que «xestione o centro e escoite os traballadores». Partindo de aí, subliñan, mellorará o clima laboral.