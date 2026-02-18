El Parlamento aprobará la semana que viene por vía de urgencia la ley para desgravar el material escolar pagado con efectivo

Volumen de libros de texto preparados para la venta NOA IGLESIAS

El pleno del Parlamento gallego aprobará la semana que viene por la vía de urgencia la ley que permitirá a las familias desgravar el material escolar que hayan pagado con efectivo, una iniciativa que ya anunció el presidente Alfonso Rueda, este pasado lunes, una vez finalizado el Consello de la Xunta. Y que han confirmado este miércoles los grupos parlamentarios una vez finalizada la junta de portavoces celebrada en O Hórreo. De este modo, los hogares que entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2025 hicieron estas adquisiciones en metálico podrán acogerse en esta campaña del IRPF a la rebaja del 15 % del gasto, con un máximo de 105 euros por alumno.

En el caso de la desgravación por libros de texto, la ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia recogía en su disposición adicional quinta que «en ningún caso darán dereito a practicar esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro de curso legal». Pese a esa advertencia, y a las que incluye la legislación general, algunas familias desconocían esa limitación. De hecho, tampoco eran conscientes propietarios de librerías y otros establecimientos, que recomendaban a los compradores que conservasen el tique de las compras, pero sin advertir que debían pagar por medios electrónicos. La Xunta hará una excepción solo este año para evitar que se genere un perjuicio a las familias.

Así las cosas, la ley quedará aprobada la semana que viene, y una vez publicada en el Diario Oficial de Galicia, entrará en vigor. El proyecto de ley por vía de urgencia contará con el voto favorable del Bloque, que hoy no ha ahorrado en críticas a la Xunta. «Agora temos que corrixir unha chapuza máis do PP na lei de acompañamento, pero este aforro é necesario para moitas familias», ha subrayado la viceportavoz del BNG, Olaia Rodil. El PSdeG también se ha mostrado crítico con esta forma de tramitación y ha advertido que lleva ya tiempo reclamando que se tramite la ayuda para los pagos en efectivo.

Sesión de control

Por otra parte, el presidente Rueda comparecerá en el pleno de la semana que viene en una sesión de control en la que la portavoz de los nacionalistas, Ana Pontón, preguntará, una vez más, sobre el proyecto de Altri. «Rueda ten que aclarar por que oculta a información sobre os compromisos adquiridos pola Xunta con esta empresa», ha insistido Rodil. El BNG anunció hace unos días que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia había admitido a trámite el recurso que había presentado sobre esta cuestión, en la que el principal grupo de la oposición denunciaba falta de transparencia y opacidad de la Xunta sobre los términos de este acuerdo. Por su parte, José Ramón Gómez Besteiro interpelará a Rueda sobre la financiación municipal y las medidas de la Xunta encaminadas a proteger la autonomía y la suficiencia financiera de las corporaciones locales, en un contexto en el que los ayuntamientos tienen entre sus manos cada vez más competencias. Es el caso, por ejemplo, de la ayuda a domicilio en materia de dependencia.