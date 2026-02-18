Galicia registró 13.567 nacimientos en el 2025, un 1,6 % más que en el 2024

Un bebé coge a su madre de la mano

Los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) informaron de que Galicia registró 13.567 nacimientos en el 2025, 6.686 mujeres y 6.681 hombres, un 1,6 % más que en el 2024. El resultado del saldo vegetativo fue negativo en 19.894 personas, ya que las defunciones también aumentaron un 2,2 %, hasta las 33.461. Con estas cifras se produce un cambio de tendencia, ya que desde el 2016 la comunidad registraba caídas en el número de alumbramientos, llegando a alcanzar un descenso del 7,48 % en el 2018 (respecto a los 18.845 del 2017).

Al hilo de esto, Pontevedra fue la única provincia gallega donde los nacimientos disminuyeron el año pasado respecto al 2024, con una caída de un 0,6 %, mientras que Ourense fue la que experimentó un mayor crecimiento, con un 5,22 %, seguido de A Coruña, con un 2,35 %, y Lugo, con un 1,06 %.

Francia, Galicia y la natalidad M.ª Carmen González

En el desglose de la edad de las madres, la mayor cantidad de alumbramientos se produjeron entre los 35 y 39 años, con 4.513, seguida de la franja entre los 30 y 34 años, con 4.149. Entre las jóvenes de 25 y 29 años hubo 1.991 nacimientos, entre los 40 y 44 años hubo 1.713. Además, entre las de 20 a 24 años se contabilizaron 813, mientras que en mujeres de 15 a 19 años se registraron 138 y entre las menores de 15 hubo solo dos.

Datos nacionales

Los nacimientos crecieron en España en 2025 en 12 de las 17 comunidades autónomas, alcanzando los 321.164. Los territorios que más aumento registraron son Madrid (3,31 %), País Vasco (3,04 %), Castilla-La Mancha (2,55 %), Galicia (1,62 %) y Aragón (1,30 %) y por debajo del conjunto del país (0,99 %) en Asturias (0,93 %), Cataluña (0,87 %), Castilla y León (0,86 %), Comunidad Valenciana (0,85 %), Murcia (0,80 %), La Rioja (0,55 %) y Andalucía (0,08 %).

Al relacionar estos datos con las defunciones registradas, el resultado es que el saldo vegetativo solo es positivo en cuatro territorios: Madrid (2.134), Murcia (509), Melilla (215) y Ceuta (32).